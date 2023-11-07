Поседеть в молодости: что может вызвать раннее серебро на волосах

Поседеть в молодости: что может вызвать раннее серебро на волосах
Фото: unsplash.com
Поседеть в молодости: что может вызвать раннее серебро на волосах

Как правило, седину воспринимают как признак элегантного возраста. Хотя посеребрить волосы может в любые, даже самом юные года. Причина такого изменения в цвете волос разная. Иногда ранняя седина вполне может именоваться вариантом нормы, а случается, что она же подскажет о таящемся в организме заболевании.

Врач-эндокринолог Юлия Сидоркина говорит, что в норме седые волосы говорят о естественных изменениях возраста, ведь с каждым годом в человеческом организме все меньше вырабатывается меланина. Чаще всего первые серебряные волоски появляются в 25-30 лет. У европеоидных и монголоидных особей появление седины до 25 лет считается ранним, для расы негроидной эта планка повыше: 30 лет.

Если речь идет о нарушении в здоровье организма, то причиной ранней седины могут быть проблемы с гормонами (например, нарушенная функция гипофиза или щитовидки), проблемы пищеварительной системы или заболеваяния аутоиммунного спектра.

Также вызвать ее может недостаток витаминов группы В и D. Бывает, что женщины седеют в состоянии беременности или кормления грудью.

Самый, пожалуй, популярный вариант – сильный стресс или хроническая боль, когда кортизол и адреналин впрыскиваются в кровь и ухудшают кровообращение, мешая питанию волосяных луковиц. И наконец, повлиять на это могут некоторые виды лекарств, влияющих на обмен микроэлементов и витаминов.

Не стоит забывать и еще об одной причине ранней седины: неблагоприятная экология. Вредные предприятия как место работы или сложные климатические условия – в тот же список. Но иногда люди сами устраивают себе недостаток меланина, употребляя алкоголь илии табак. Рискуют природным цветом шевелюры и любители жестких диет, а также вегетарианцы.

Ранее мы писали, какие виды шапок не полезны для волос.

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
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