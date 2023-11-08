О чем говорит боль в спине: гастроэнтеролог указал на один факт

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Гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал о развитии панкреатита – воспалении поджелудочной железы, которое может протекать молниеносно (в таком случае речь идет об остром панкреатите).
Чаще всего все начинается с нездоровых пищевых привычек. К примеру, по пятницам многие начинают употреблять алкоголь, который закусывают полуфабрикатами. В итоге в крови повышается уровень триглицеридов. Если человек имеет зависимость от никотина, то речь идет о еще одном ударе по поджелудочной.
В поджелудочной железе повышается давление, гибнут клетки – а затем со временем часто появляется та самая боль со стороны спины.
"Болит вокруг, потому что рядом с поджелудочной железой находится большое нервное сплетение и если оно попадает в очаг воспаления, то тогда боль разливается по всему животу. Тут появляется ощущение обруча или круга", – указал гастроэнтеролог.
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