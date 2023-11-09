Простой продукт поможет в профилактике онкологических заболеваний

Страшный недуг пугает многих россиян

К сожалению, в последнее время онкологические заболевания стали настоящим бичом человечества. Рак унес жизни многих знаменитостей, угроза стать жертвой страшного недуга серьезно пугает россиян. Как известно, болезнь лучше предупредить, чем потом пытаться ее вылечить. Так, один популярный в нашей стране продукт поможет в профилактике опасного заболевания.



Знаменитый российский медицинский эксперт, доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала о неоценимой пользе квашеной капусты для организма. Этот простой и традиционный для нашей страны продукт не только помогает в пищеварении, но и способен защитить организм от онкологических заболеваний.



Специалист пояснила, что микроэлементы, входящие в состав квашеной капусты, помогают нормализовать работу кишечника, заметно повышают иммунную защиту организма и отлично проявили себя в профилактике раковых заболеваний.



При этом Павлова особенно отметила, что речь идет именно о квашеной капусте. Маринованный продукт, приготовленный с применением уксуса, сводит на нет все полезные свойства капусты.

