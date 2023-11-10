Врач назвала неочевидные признаки сердечных проблем

Врач назвала неочевидные признаки сердечных проблем
Фото: freepik.com
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Стоит насторожиться при головокружениях, онемении ног и болях в животе

Мы привыкли, что на болезни сердечно-сосудистой системы указывают боль в груди и одышка. Однако врач-кардиолог Мария Зебелян призывает не ограничиваться этими скудными сведениями и лучше изучить свой организм, прислушиваясь к его сигналам. Как пишет "Газета.Ru", сердце может давать о себе знать и неочевидными путями.

По словам Зебелян, опасным симптомом является боль в области затылка, которая может указывать на повышение артериального давления. А головокружения и обмороки, которые многие привыкли списывать на недоедание или недосып, могут быть следствием сердечной аритмии: в таком случае мозгу не хватает кислорода, который он недополучает вместе с кровью.

Отдельного внимания заслуживает дискомфорт в области ЖКТ, которую многие никак не связывают с сердечными недугами.

"Иногда это может быть сердечная боль, которая, распространяясь по нервам, вызывает дискомфорт в верхней части живота", – объяснила врач.

Также Зебелян призывает не игнорировать онемение ног, выпадение волос на ногах и появлению новых образований на теле – ксантом и ксантелазм. При обнаружении подобных симптомов медик советует сразу обращаться к специалисту.

Источник: Газета.ру
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