Диетолог предупредила о вреде цитрусовых для людей после 50 лет

Килограммом мандаринов за вечер уже не побаловаться, как в молодости

Цитрусовые представляют для организма пользу – за исключением ряда случаев. К примеру, кому-то такие фрукты противопоказаны из-за аллергии или сахарного диабета, указала диетолог Елена Соломатина.

Цитрусовые полезны из-за наличия витамина С и биофлавоноидов, предотвращающих повреждение клеток и замедляющих старение. А нарингин улучшает матаболизм и выступает в качестве антиоксиданта. Особенно много его в белых пленках фруктов.

Однако тем, кто страдает ЖКТ, от таких фруктов стоит воздержаться, отмечает МИР24.

"Если у человека есть воспаление в желудке, могут начаться боли или изжога, – указала Соломатина.

После 50 лет противопоказано чрезмерное употребление цитрусовых, так как пожилому организму тяжело контролировать аллергические процессы. Максимум – 1-2 мандарина.

С осторожностью к таким фруктам необходимо относиться и людям с расположенностью к сахарному диабету. Клетчатка может лишь частично компенсировать сахар, от резких скачков в крови никто в таком случае не застрахован.

А ранее Соломатина рассказывала о продуктах, оказывающих положительное воздействие на работу печени и сердца.