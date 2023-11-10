Диетолог предупредила о вреде цитрусовых для людей после 50 лет

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Цитрусовые представляют для организма пользу – за исключением ряда случаев. К примеру, кому-то такие фрукты противопоказаны из-за аллергии или сахарного диабета, указала диетолог Елена Соломатина.
Цитрусовые полезны из-за наличия витамина С и биофлавоноидов, предотвращающих повреждение клеток и замедляющих старение. А нарингин улучшает матаболизм и выступает в качестве антиоксиданта. Особенно много его в белых пленках фруктов.
Однако тем, кто страдает ЖКТ, от таких фруктов стоит воздержаться, отмечает МИР24.
"Если у человека есть воспаление в желудке, могут начаться боли или изжога, – указала Соломатина.
После 50 лет противопоказано чрезмерное употребление цитрусовых, так как пожилому организму тяжело контролировать аллергические процессы. Максимум – 1-2 мандарина.
С осторожностью к таким фруктам необходимо относиться и людям с расположенностью к сахарному диабету. Клетчатка может лишь частично компенсировать сахар, от резких скачков в крови никто в таком случае не застрахован.
А ранее Соломатина рассказывала о продуктах, оказывающих положительное воздействие на работу печени и сердца.
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