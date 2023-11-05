Как убрать большой живот: рекомендации от медика

Доктор рассказал, как избавиться от того, что беспокоит большую часть земного шара

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков написал на своей странице в Контакте, что в европейском регионе, по статистике ВОЗ, две трети жителей имеют лишний вес. Он предложил попробовать упражнение для избавления от килограммов.



Российские врачи самым опасным из всех видов ожирения считают абдоминальное, когда жировые отложения скапливаются в районе живота. Так, у мужчин может вырастать довольно объемный живот, но плотный, без складок.

Причина этого в том, что в этой области жир в основном не подкожный, а висцеральный. Он давит на органы, выталкивая вперед мужской живот. Вред здоровью начинается, если талия вырастает в объеме выше 80-85 см у женщин и 90-94 см у мужской половины.

Михаил Охлопков советует делать популярное жиросжигающее упражнение берпи. Помимо уменьшения талии, оно положительно влияет на сердце и мышцы, повышает выносливость и физическую силу. Также берпи улучшает работу органов дыхания и координацию.

При этом упражнение не требует жестких диет и имеет несколько уровней сложности, оно подходит даже для тех, кто не имеет навыков физподготовки или у кого низкий пульс. При выполнении даже базового варианта результат будет виден.

Упражнение весьма простое:

Наклонившись, коснитесь ладонями пола. Затем без прыжка перейдите в планку на прямых руках, следя, чтобы ноги и тело составляли одну прямую, а ладони находились под плечами. Шагните к рукам, а позже вернитесь в исходное положение.

Глава карельского Минздрава считает, что минута выполнения берпи сжигает от 8 до 14 калорий у человека, весящего в районе 70 килограммов. Десятиминутная тренировка уничтожит, соответственно, 80-140 калорий.

Разумеется, у упражнения есть противопоказания: это болезни суставов, сердца, легких, варикоз ног, беременность и ожирение в серьезной стадии. Не рекомендуется оно и в период острых или хронических болезней.





















