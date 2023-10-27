Какие продукты помогут похудеть: совет специалиста

Какие продукты помогут похудеть: совет специалиста
Фото: unsplash.com
Все нужно употреблять умеренно

Похудеть можно даже если человек постоянно лежит на диване. И метод "закрыть рот" не всегда является действенным, поскольку может привести еще к большему набору веса из-за замедления метаболизма. Однако есть некоторые продукты, которые помогут наладить обмен веществ и избавиться от лишних килограммов.

Врач Екатерина Волкова рассказала, что к ним относятся орехи, оливковое масло, цельные злаки, капуста, грейпфрут, корица и куркума. Во многом они помогают активировать процессы сжигания жира в организме благодаря содержанию полезных веществ, сообщает neva.today

Тем не менее есть простое правило: перебарщивать с ними не стоит. Важно употреблять все умеренно и без избытка. 

Источник: Telegram

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