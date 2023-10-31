Похудел и полон сил: 78-летний Антонов готовится к новому браку

78-летний певец отлично выглядит и занимается творчеством

Недавно Юрий Антонов появился на церемонии, посвященной музыкальной премии. Постройневший певец активно флиртовал с молодыми корреспондентками, общался с коллегами и пил минеральную воду.

Антонов еще прихрамывает. Реабилитация после операции на колене идет медленно, но в целом его здоровье удивительно хорошее для столь элегантного возраста.

Артист делает все, чтобы улучшить свое самочувствие. Например, стал ограничиваться в еде, зато увеличил двигательную активность и полностью отказался от алкоголя.

"Оказывается, есть напитки гораздо лучше, чем водка, вино, коньяк. Это минеральная вода", – заметил Юрий Антонов.

В целом чувствует артист себя хорошо, если не считать болей в ноге. Операция и замена сустава в австрийской клинике три года назад до сих пор дают о себе знать. Но нелюбовь к активной светской жизни связана не с этим. Юрий Антонов называет себя скромным человеком и не любит прогулки по красной дорожке.

Возможно, с некоторой нелюдимостью и связана масса слухов, которые про него ходят. За полвека карьеры он певец не раз слышал, что болеет чем-то страшным или вообще умер. А он, вопреки слухам, бодр и полон планов.

Например, приступил к работе над песней, и многие из окружения предполагают, что она будет посвящена таинственной даме сердца. Коллеги и друзья артиста считают, что красавица брюнетка, которую видели рядом с Антоновым не так давно, и есть его нынешняя любовь. Тем более что недавно артист сам подтвердил, что не одинок больше.

Репутация сердцееда сопровождала композитора всегда. Он три раза был в браке, у него двое детей, но три последние десятилетия с его именем не связывали никаких романов. И вот теперь окружение и поклонники весело полагают, что похудевший и полный сил 78-летний Антонов готовится к новому браку.

Недавно "Утро.ру" писало, что Антонова увезли со сцены из-за болей в ногах.