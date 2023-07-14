Совсем плох: Антонова увезли прямо со сцены

Совсем плох: Антонова увезли прямо со сцены
Юрий Антонов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Странное поведение музыканта удивило народ

Знаменитый певец уже не первый год мучается со своими ногами. Все началось с того, что народный артист подвернул одну из них, после чего врачи обнаружили серьезные изменения в колене. С тех пор Юрий Антонов страдает от адских болей.

Что только не пробовал композитор в погоне за восстановлением своего здоровья. Сначала он перенес сложную операцию в Австрии, в ходе которой ему полностью заменили сустав. Но боль так и не ушла. Потом певец обратился к целителю из Китая, но у него не оказалось с собой нужного для лечения средства. При этом неизвестно, проходит ли какое-то лечение музыкант на данный момент.

Юрий Антонов не раз признавался, что практически не выходит из дома. Так что, его появление на фестивале в Витебске оказалось для публики настоящим сюрпризом. Не только потому, что о его выступлении не предупредили. Еще одна причина для удивления – то, как народный артист покидал сцену. 

Судя по всему, композитор со своими болями в ногах стал совсем плох. Музыкант играл на рояле, а когда закончил, его увезли на край сцены в то время, как он сидел за инструментом. Только там он поднялся со стула и тихонько, не торопясь, удалился за кулисы. Кажется, Юрий Антонов уже не может сам ходить на такие длинные расстояния.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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