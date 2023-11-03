Поссорился с Малышевой и пропал: где сейчас Геннадий Малахов из Первого канала

Известный по телепередаче "Малахов+" ведущий пропал с телеэкранов: чем занимается популярный шоумен

Геннадия Малахова страна знает прежде всего по его передаче "Малахов+", в которой он делился секретами народной медицины. Зрители участвовали в создании любимой передачи, отправляя темы или тезисы для очередных выпусков, после чего передача выходила в записи.

Рейтинги "лечебного шоу" зашкаливали, программа даже номинировалась на ТЭФИ-2007 как лучшая развлекательная передача. В то же время многие считали, что ведущий обманывает и сравнивали "Малахов+" с сеансами Кашпировского, модными в 90-х годах прошлого века.

Несколько лет напарницей Геннадия Малахова по эфиру была Елена Проклова, позже ее сменили два доктора Наталья Морозова и Василий Генералов. А в какой-то момент шоумен внезапно пропал. Не явился на съемки очередной программы, выключил все телефоны и перестал выходить на связь.

Со временем выяснилось, что он устал и больше не в состоянии участвовать в ток-шоу. Малахов уехал на родину восстанавливать силы.

Весной 2012 года Геннадий Малахов вернулся после длительного перерыва с новым проектом: шоу "В гостях у Геннадия Малахова". Несколько лет он спокойно работал, а потом грянул скандал с Еленой Малышевой, которая ведет передачу аналогичного характера. После того как Малышева заявила, что за пропаганду нетрадиционной медицины Малахова надо посадить, телеведущий взорвался и наговорил много экспрессивного о коллеге, после чего заявил, что у него всегда был свой подход: лечение без лекарств. И он не желает слышать ничего о Елене Малышевой.



В настоящее время Геннадий Малахов все свое время отдает развитию собственного YouTube-канала, а также осваивает новое в лечебных практиках. Ранее мы писали о том, кто придет на смену популярному шоумену и чего ждать от российского телевидения в ближайшее время.

