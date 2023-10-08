Зачем мужчинам нужно сдавать тест на беременность: предупреждение Малышевой

Доктор объяснила, почему не только женщинам необходим этот анализ

Большей части женщин, которые ведут половую жизнь, хотя бы раз приходилось делать тест на беременность или задумываться о его приобретении в аптеке. У мужчин же подобные покупки случаются намного реже. А мысли о том, чтобы сдать подобный анализ, у представителей сильного пола не возникают и вовсе. Знаменитая врач Елена Малышева считает это большим упущением.

В эфире программы "Жить здорово!" ведущая порекомендовала мужчинам обзавестись странной на первый взгляд привычкой. Врач призвала тех, кому, казалось бы, это не нужно, сдавать тест на беременность. Оказалось, что представители сильного пола тоже могут увидеть после анализа две полоски, и такой результат станет для них серьезным "звоночком".

Малышева предупредила, что с помощью теста на беременность у мужчин могут обнаружиться серьезные заболевания. По словам телеведущей, анализ способен выявить рак яичек на ранней стадии. В таком случае, как объяснила доктор, тест покажет две полоски. Это связано с тем, что в крови людей с подобным недугом содержится гормон бета-ХГЧ, который есть и у беременных женщин.

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