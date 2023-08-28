Едите и не догадываетесь: Малышева раскрыла правду о любимом фрукте россиян

Оказалось, многие едят его неправильно

Если верить исследователям, яблоко, как и в библейские времена, остается самым любимым фруктом россиян. Именно его жители нашей страны скупают в магазинах круглый год и с большим удовольствием едят. Но правильно ли – большой вопрос...

Самый знаменитый врач России и ведущая программы "Жить здорово" Елена Малышева развеяла популярный миф о яблоках. Некоторые убеждены, что этот фрукт обогатит их организм полезными элементами и железом, но, по словам доктора, это не так. Телеведущая объяснила, что многие едят яблоки неправильно, а потому не получают от них никакой пользы.

Малышева заверила, что все важные вещества содержатся не в мякоти фрукта, как верят многие, а в его сердцевине. Поэтому, чтобы порадовать свой организм полезными для пищеварения пробиотиками, необходимо съесть яблоко целиком. А витаминов, вопреки распространенному мнению, в этом продукте не содержится.

"В яблоке нет железа, это все иллюзия, это все обман. В яблоке практически нет витамина С", – раскрыла правду о любимом фрукте россиян Елена Малышева.

Ранее "Утро.ру" писало, что Елена Малышева назвала три продукта для сохранения молодости.