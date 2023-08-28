Едите и не догадываетесь: Малышева раскрыла правду о любимом фрукте россиян

Едите и не догадываетесь: Малышева раскрыла правду о любимом фрукте россиян
Елена Малышева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Оказалось, многие едят его неправильно

Если верить исследователям, яблоко, как и в библейские времена, остается самым любимым фруктом россиян. Именно его жители нашей страны скупают в магазинах круглый год и с большим удовольствием едят. Но правильно ли – большой вопрос...

Самый знаменитый врач России и ведущая программы "Жить здорово" Елена Малышева развеяла популярный миф о яблоках. Некоторые убеждены, что этот фрукт обогатит их организм полезными элементами и железом, но, по словам доктора, это не так. Телеведущая объяснила, что многие едят яблоки неправильно, а потому не получают от них никакой пользы.

Малышева заверила, что все важные вещества содержатся не в мякоти фрукта, как верят многие, а в его сердцевине. Поэтому, чтобы порадовать свой организм полезными для пищеварения пробиотиками, необходимо съесть яблоко целиком. А витаминов, вопреки распространенному мнению, в этом продукте не содержится.

"В яблоке нет железа, это все иллюзия, это все обман. В яблоке практически нет витамина С", – раскрыла правду о любимом фрукте россиян Елена Малышева.

Ранее "Утро.ру" писало, что Елена Малышева назвала три продукта для сохранения молодости. 

Источник: "Жить Здорово!" ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Первое фото Бони после пластики за 28 миллионов заставило публику вздрогнуть

Телеведущая в который раз отправилась под нож хирурга

"Как выдержала?": 55-летнюю Екатерину Стриженову поздравляют с новорожденными

В жизни знаменитости произошли серьезные перемены

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей