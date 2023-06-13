Как нужно мыть овощи и фрукты - многие делают это неправильно

Как нужно мыть овощи и фрукты - многие делают это неправильно
Фото: unsplash.com
Особые сложности появляются при очистке капусты

Правильное мытье фруктов и овощей может защитить человека от инфекции. Однако многие делают это не так, как положено. Подробнее о том, как следует подготавливать продукты к употреблению – в материале "Утро.ру".

Гладкие овощи и фрукты следует мыть только под проточной водой, используя при этом руки или щетку. Необходимо круговыми движениями очищать плоды, полоская при этом под потоком воды.

Любые корнеплоды сперва следует замачивать в едва теплой воде. Они должны полежать там хотя бы пять минут, после чего все следует почистить так же, как и обычные овощи.

Другая ситуация обстоит с капустой – ей нужен особый подход. Сначала верние листья снимают и выкидывают, после замачивают в воде, чтобы повсплывали насекомые, которые могут прятаться в ее слоях. В конце нужно снять потемневшие участки с помощью ножа или овощечистки.

Зелень нужно первым делом избавить от сгнивших или пожелтевших частей, после замочить в воде. В конце пучок промывают под краном.

Большинство ягод моют под проточной водой в дуршлаге, но это не касается малины, клубники и земляники – их тоже изначально нужно замочить. 

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