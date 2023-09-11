Банк потребовал от Заворотнюк крупную сумму за долги

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Уже почти четыре года российская актриса Анастасия Заворотнюк не показывается людям. Она борется со смертельным заболеванием – раком головного мозга, который ей диагностировали вскоре после рождения младшей дочери от мужа Петра Чернышева. Семья хранит как тайну за семью печатями новости о состоянии звезды "Моей прекрасной няни". Однако какие-то весточки о жизни звездной семьи все же просачиваются в информационное пространство, и порой не самые радужные.
На днях стало известно, что крупный российский банк (по некоторым данным) подал в суд на дочь Анастасии Заворотнюк Анну, которая задолжала 85 тысяч рублей. Возможно, она просто забыла закрыть кредитку или не расплатилась по займу за неудачный стартап, пишет телеграм-канал "Светский хроник".
Несколько лет назад дочь Заворотнюк открывала в Москве шоурум с женскими нарядами и зазывала народ на открытие. В итоге народу пришло совсем мало, и Анна поспешила свернуть действо. Бизнес в итоге схлопнулся через несколько месяцев.
Ранее "Утро.ру" писало о том, сколько зарабатывает муж онкобольной Заворотнюк. Именно фигурист Петр Чернышев тянет на себе все основные расходы по лечению актрисы и обеспечению звездной семьи.
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