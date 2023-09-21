Бизнес онкобольной Заворотнюк закрыли из-за крупных долгов

Бизнес онкобольной Заворотнюк закрыли из-за крупных долгов
Анастасия Заворотнюк. Фото: Anton Belitsky/ Russian Look/ Globallookpress.com
Дела у актрисы совсем плохи

Налоговая инспекция закрыла ИП российской актрисы Анастасии Заворотнюк. Напомним, несколько лет назад семья звезды "Моей прекрасной няни" лечится от глиобластомы. С 2019 года об актрисе нет новостей, она не выходит на связь с поклонниками. 

В феврале Заворотнюк из онкоцентра домой, а дочь актрисы Анна рассказывала, что посещает психолога из-за депрессии, связанной с тяжелой болезнью матери.

Периодически в Сети появляется информация о том, что из-за дорогостоящего лечения у семьи возникают финансовые трудности, а все расходы якобы тянет на себе муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев.

На прошлой неделе стало известно, что у Анастасии Заворотнюк нашли множественные долги по налогам. Теперь же эти слухи подтвердились. По данным СМИ, налоговая закрыла ИП актрисы из-за задолженности, поэтому бизнеса Анастасии Заворотнюк больше нет.

Стоит отметить, что регулятор действительно может закрыть ИП по закону в одностороннем порядке в том случае, если бизнесмен не платит налоги в течение 15 месяцев.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Анастасия Заворотнюк должна налоговой инспекции 172 тысячи рублей. Счета 52-летней актрисы заблокировали и возбудили дело.

Фоторепортаж
Бизнес в США и паломничество в Иерусалим: о чем Заворотнюк предпочитала молчать
Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/ www.globallookpress.com Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/ www.globallookpress.com Фото: Juliya Khanina/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com Фото: Vladimir Myshkin/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
По теме

Задержаны первые подозреваемые в гибели миротворцев РФ в Карабахе

Баку ведет расследование

Армяне начали рвать российские паспорта после сдачи Карабаха

Митинги продолжаются в стране до сих пор

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей