Бизнес онкобольной Заворотнюк закрыли из-за крупных долгов

Дела у актрисы совсем плохи

Налоговая инспекция закрыла ИП российской актрисы Анастасии Заворотнюк. Напомним, несколько лет назад семья звезды "Моей прекрасной няни" лечится от глиобластомы. С 2019 года об актрисе нет новостей, она не выходит на связь с поклонниками.

В феврале Заворотнюк из онкоцентра домой, а дочь актрисы Анна рассказывала, что посещает психолога из-за депрессии, связанной с тяжелой болезнью матери.

Периодически в Сети появляется информация о том, что из-за дорогостоящего лечения у семьи возникают финансовые трудности, а все расходы якобы тянет на себе муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев.

На прошлой неделе стало известно, что у Анастасии Заворотнюк нашли множественные долги по налогам. Теперь же эти слухи подтвердились. По данным СМИ, налоговая закрыла ИП актрисы из-за задолженности, поэтому бизнеса Анастасии Заворотнюк больше нет.

Стоит отметить, что регулятор действительно может закрыть ИП по закону в одностороннем порядке в том случае, если бизнесмен не платит налоги в течение 15 месяцев.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Анастасия Заворотнюк должна налоговой инспекции 172 тысячи рублей. Счета 52-летней актрисы заблокировали и возбудили дело.