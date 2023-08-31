Почему Чернышев пропускает семейные праздники Заворотнюк

В СМИ заговорили о серьезном разладе в семействе

Долгие месяцы в социальных сетях продолжается обсуждение ситуации вокруг отношений внутри семейства Анастасии Заворотнюк. Ходят самые невероятные сплетни: якобы Петр Чернышев, вовсю занятый зарабатыванием средств на лечение тяжелобольной супруги, перессорился со всеми подряд.

А слухи текут новой рекой. Подозрения появились после того, как СМИ узнали, что Петра никто не увидел на юбилее матери Анастасии, которой недавно исполнилось 80 лет. На празднике была и дочка супруги Петра, Анна Заворотнюк.

К слову, сам спортсмен в принципе редко появляется на публике – разве что на ледовых шоу, где он часто выступает. А в медиа пишут, что именитый фигурист в принципе редко мелькает на встречах с родственниками – особенно, если на них замечена Анна.

Фигурист до сих пор не дает никаких комментариев на этот счет – а по ситуации с состоянием супруги вообще молчит. Известно, что Анастасию навещает дочь