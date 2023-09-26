Заворотнюк-младшая проиграла в суде крупную сумму

Блонершу уже предупредили о последствиях

Анна Заворотнюк проиграла суд с крупным российским банком, с которым заключила практически шесть лет назад договор (вероятнее всего, кредитный, пишут журналисты). Спустя пару месяцев после выдачи кредита у наследницы артистки начала "капать" задолженность, которая длилась более четырех лет.

В 2022 году кредитор решил обратиться в суд. Средства были взысканы буквально махом, а сама Анна так и не появилась в суде. Известно, что Заворотнюк-младшая постоянно летает в Дубай, откуда совершает частые перелеты в Москву.

В соцсетях указывают, что Анну легко могут остановить и развернуть назад при пересечении границы (запрет на выезд из страны начинается при сумме задолженности от 30 тыс. рублей). Впрочем, едва ли 85 тысяч рублей представляют для Заворотнюк-младшей проблему.

"Утро" ранее рассказывало, что Анна потерпела неудачу в открытии шоурума с женскими нарядами – бизнес рухнул за несколько месяцев. А до этого сообщалось, что налоговая закрыла ИП Анастасии Заворотнюк – тоже из-за крупных долгов.