Заворотнюк-младшая проиграла в суде крупную сумму

Заворотнюк-младшая проиграла в суде крупную сумму
Фото: t.me/EGonline
Блонершу уже предупредили о последствиях

Анна Заворотнюк проиграла суд с крупным российским банком, с которым заключила практически шесть лет назад договор (вероятнее всего, кредитный, пишут журналисты). Спустя пару месяцев после выдачи кредита у наследницы артистки начала "капать" задолженность, которая длилась более четырех лет.

В 2022 году кредитор решил обратиться в суд. Средства были взысканы буквально махом, а сама Анна так и не появилась в суде. Известно, что Заворотнюк-младшая постоянно летает в Дубай, откуда совершает частые перелеты в Москву.

В соцсетях указывают, что Анну легко могут остановить и развернуть назад при пересечении границы (запрет на выезд из страны начинается при сумме задолженности от 30 тыс. рублей). Впрочем, едва ли 85 тысяч рублей представляют для Заворотнюк-младшей проблему.

"Утро" ранее рассказывало, что Анна потерпела неудачу в открытии шоурума с женскими нарядами – бизнес рухнул за несколько месяцев. А до этого сообщалось, что налоговая закрыла ИП Анастасии Заворотнюк – тоже из-за крупных долгов.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
По теме

Финляндия получила жесткий удар после вступления страны в НАТО

Союз привел к новым проблемам

Херш раскрыл роль ЦРУ во взрыве "Северных потоков"

Операцию курировал лично руководитель американской разведки

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей