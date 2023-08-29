"Мама рядом": Заворотнюк-младшая выложила фото с самым близким человеком

В семье звездного семейства праздник

Анна Заворотнюк нередко делает совместные фото с родными, проводя время с домочадцами. Буквально недавно красотка выложила снимок со своей бабушкой Валентиной Борисовной, которой исполнилось 80 лет. На снимке женщина стоит с букетом цветов.

Весь день Валентина принимала поздравления от близких, поклонников звездной семьи и своей тяжелобольной дочки в социальных сетях. К слову, Валентина в свои годы тоже блистала на сцене в Астраханском Театре юных зрителей. Именно она послужила для юной Насти примером – и в итоге дочь, выбравшая родительскую профессию, добилась высот.

Публика с радостью присоединилась к поздравлениям, выразив имениннице благодарность за таких достойных детей и внуков.

"Мама рядом! Главная опора – бабулечка!", "Все выглядят прекрасно, все так схожи друг с другом", – пишут в социальных сетях поклонники.

А ранее Анна Заворотнюк выложила ужасающее фото – сделанное, как оказалось, во время косметических процедур.