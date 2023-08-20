Без обручального кольца: фото Заворотнюк удивило россиян

Снимок появился на просторах соцсетей

Последние несколько лет никто не знает, как сейчас выглядит Анастасия Заворотнюк на фоне борьбы с онкологией. Лечение от глиобластомы вызывает серьезные изменения во внешности, как было с Жанной Фриске, однако родственники актрисы более тщательно охраняют ее от внимания публики.

Лишь некоторое время назад камеры дорожного регулирования зафиксировали автомобиль Чернышева – на переднем сидении с ним сидела неузнаваемая женщина, в которой некоторые разглядели черты Анастасии.

Сейчас же на просторах соцсетей появилось новое фото Заворотнюк, на которых она для многих предстала неузнаваемой. Фотография была сделана в далеком 1998 году. На нем артистка позирует с актерами Евгением Мироновым и Александром Моховым.

По кадру видно, что у артистки на руке нет обручального кольца. Совсем молодая Анастасия с рыжей копной волос очень удивила многих россиян.

"Настенька прекрасная! Так изменилась, оформилась с тех времен", "Дети так на нее похожи стали", – пишут люди в соцсетях.

Ранее "Утро.ру" показывало фото актрисы Евгении Симоновой, которая серьезно изменилась после борьбы с онкологической болезнью.