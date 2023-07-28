"Мне открыли глаза": как Заворотнюк вынудила мужа развестись

"Мне открыли глаза": как Заворотнюк вынудила мужа развестись
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Мужчина узнал обо всем только годы спустя

До Петра Чернышева Анастасия Заворотнюк была замужем за предпринимателем Олафом Шварцкопфом – избранник был старше своей возлюбленной на целых двенадцать лет. После расставания бизнесмен нередко высказывался на тему своих былых отношений с актрисой.

Олаф поведал, как Анастасия вдруг забеременела – но ребенок так и не родился. Олаф пытался сделать все, чтобы Настя не отчаивалась. И понял, что нужно делать предложение – таким образом, дал понять, что вполне серьезно настроен на жизнь с Анастасией.

Однако позднее Олаф выяснил кое-что еще: оказалось, что Настя сама не пожелала рожать от него ребенка. Спустя годы он узнал, что Заворотнюк просто решилась на аборт.

Естественно, такие откровения в принципе поставили ребром вопрос самого брака и его сохранения. Позднее пара рассталась.

"Такое должно было сразу вынудить развестись", – высказался Олаф.

Ранее стало известно, что Чернышев невероятно задел актрису Марию Аниканову, отказавшись вставать с ней в пару. Спустя многие годы артистка вспоминает поступок фигуриста с сильной обидой. А дело было в том, что спортсмен в тот момент готовился к переезду в Соединенные Штаты. Правда, в это же самое время у него и должно было начаться выступление с Аникановой.

Источник: Popcake.TV ✓ Надежный источник
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