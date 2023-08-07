Налоговая заморозила счета Анастасии Заворотнюк за долги

Семье остались только деньги мужа Заворотнюк

С 2019 года российская актриса и звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк борется с раком головного мозга. Она давно не появляется на публике, а о ее состоянии в Сети появляются лишь обрывки информации. Несколько лет назад поползли слухи о том, что звезда задолжала огромную сумму государству. Говорили, что и рак она якобы и вовсе придумала ради того, чтобы скрыться из инфополя и замять дело.

На днях информация о долгах Заворотнюк снова всплыла. Телеграм-канал "Звездач" сообщил о том, что Федеральная налоговая служба заблокировала счета Анастасии Заворотнюк. Ведомство якобы частично или полностью заморозило операции по счетам актрисы.

Причиной заморозки счетов Заворотнюк называется неисполнение Заворотнюк требования об уплате задолженности по налогам.

По данным канала, Заворотнюк не заплатила налоги в размере 169 тысяч 609 рублей. Также сообщается, что звездная семья живет на средства супруга Анастасии Заворотнюк фигуриста Петра Чернышева. Именно он якобы содержит дом, берет на себя расходы по поддержке здоровья супруги и содержание маленькой дочери.

Напомним, семья Анастасии Заворотнюк не комментирует состояние актрисы долгое время. Лишь в начале дочь звезды Анна подтвердила факт болезни. "Моя мама очень тяжело болеет, но мы лечимся, верим в лучшее, и я очень надеюсь, что все победим", – говорила Заворотнюк.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что бывший муж Анастасии Заворотнюк рассказал о том, что она сделала от него аборт.