Онкобольная звезда "Моей прекрасной няни" заявила о своем излечении

Онкобольная звезда "Моей прекрасной няни" заявила о своем излечении
Анастасия Заворотнюк. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Коллега Заворотнюк рассказала, как смогла пережить болезнь

Личные трагедии героинь американской и российской версии "Моей прекрасной няни" весьма схожи – как и Анастасия Заворотнюк, Фрэн Дрешер, звезда ситкома заокеанской версии, столкнулась с онкологическим заболеванием. Однако все страшное осталось позади: Фрэн смогла излечиться. Поклонники надеются, что чудо не обойдет стороной и Настю.

Фрэн уже доводилось говорить о пережитом. В откровения звезда ситкома пустилась не сразу. После разоблачения, устроенного таблоидами, выбора особо и не осталось.

Дрешер пережила рак матки. Однако медики допустили чудовищную оплошность, поставив неверный диагноз. Вследствие чего было назначено и пройдено неверное лечение – в клинике пациентку спасали от перименопаузального состояния, которого, как оказалось, у нее и не было.

"Медики не назначали необходимые диагностические тесты. Тогда я не знала, нужно ли спрашивать... Чувствовала, что меня предает не только собственное тело, но и медицинское сообщество", – пустилась в откровения Дрешер.

А ранее мы писали о неожиданной проблеме, с которой столкнулась семья онкобольной Анастасии Заворотнюк.

Источник: Popcake.TV • Требует проверки
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