Болезнь Заворотнюк вынудила Чернышева отказаться от самого дорогого

Болезнь Заворотнюк вынудила Чернышева отказаться от самого дорогого
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Муж актрисы принял важное решение

Уже который год звезда сериала "Моя прекрасная няня" борется со страшным недугом. В последний раз актриса появилась на публике в 2019 году. А позже вся страна узнала о том, что у Анастасии Заворотнюк диагностировали онкологию. 

Близкие актрисы предпочитают хранить молчание. Лишь ее дочь Анна время от времени комментирует состояние матери, не давая конкретики. Поэтому поклонникам остается лишь догадываться, что происходит с брюнеткой. Некоторые предположения они делают на фоне поведения членов ее семьи. 

К примеру, когда в Москву вернулась дочь Анастасии Заворотнюк, которая какое-то время жила за границей, фанаты начали думать, что актрисе стало хуже. Теперь повод поговорить о состоянии звезды дал ее муж Петр Чернышев. Как известно, несмотря на болезнь супруги, фигурист не отказался от любимого дела и продолжил выступать в шоу Татьяны Навки. К тому же, это хороший способ заработать на лечение брюнетки. 

Однако на гастролях в Сочи, Петра Чернышева не оказалось. Догадки у публики были разные: ухудшение состояния "прекрасной няни" или ссора с коллективом. Позже сама Татьяна Навка дала понять, что все действительно произошло из-за Насти. Болезнь актрисы вынудила спортсмена бросить любимое дело, чтобы не оставлять ее одну в сложившихся обстоятельствах. Так что, муж Анастасии Заворотнюк теперь откатывает другую программу в Москве, оставаясь рядом с любимой.

Источник: Popcake ✓ Надежный источник
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