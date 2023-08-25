"Он совсем другой дома": Заворотнюк поразил реальный характер Чернышева

Звезда все никак не могла привыкнуть к переменам

Вот уже несколько лет ни Анастасия Заворотнюк, ни ее окружение не дает прессе никаких комментариев. Посторонних в дом актрисы и ее супруга Петра Чернышева никто и не думает пускать. До того, как у Насти диагностировали глиобластому, поговаривали, что в паре якобы не все так гладко. Однако сама актриса однажды решила раз и навсегда пресечь слухи.

Звезда "Моей прекрасной няни" не смогла скрыть в голосе восхищение, говоря о муже. На интервью артистка с восторгом прокомментировала навыки и мастерство Петра на льду – и подчеркнула упорство, без которого он не завоевывал бы медали.

Правда, стоит только уйти от камер и софитов, как Петр начинает успокаиваться. Дома это совершенно другой человек, уверяла Настя. Даже было непривычно видеть супруга в домашней обстановке – перемены были настолько разительны.

"Думаю, этот баланс – умение вовремя себя поднимать и вовремя гасить – дает возможность нашим отношениям сосуществовать так долго", – высказалась ранее Настя.

Все-таки без гармонии, отмечала сама счастливая супруга, вдвоем в лодке не удержаться. Для тогдашней Заворотнюк одиннадцать лет счастливого брака казались совершенно невероятным результатом.

А до этого ходили слухи, что Петр якобы категорически не желает контактировать с детьми Насти, рожденными в ее предыдущем браке.