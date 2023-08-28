Белая как стена: в Сети появилось свежее фото исколотой иголками Заворотнюк

Звезду сняли в клинике

Жизнь звездной семьи актрисы Анастасии Заворотнюк перевернулась с ног на голову несколько лет назад, когда звезде "Моей прекрасной няни" поставили страшный диагноз рак. Родные артистки надолго ушли в тень и до сих пор не комментируют ее состояние.

Лишь старшая дочь Заворотнюк Анна продолжает активно общаться с поклонниками на отвлеченные темы. В основном наследница актрисы рассказывает о своей жизни, публикует философские рассуждения и делится секретами красоты.

На днях Заворотнюк-младшая показала фото после косметических процедур. На фото она предстала белая как стена, на ее лице была маска. 27-летняя Анна подробно рассказала подписчикам, какие манипуляции провели с ее лицом.





Недавно Анна прилетела из ОАЭ, куда перебралась с супругом, и сразу же отправилась к косметологу. Дочь Заворотнюк сообщила, что пришла делать уколы красоты в клинику делать хайдрафэшл. Это вакуумное воздействии, благодаря которому кожа глубоко увлажняется. Помимо этого, Заворотнюк вколола в лицо ботокс. Стоит отметить, что до этого она колола себе лицо год назад.

Ранее "Утро.ру" писало о том, почему Петр Чернышев не хочет общаться с детьми Анастасии Заворотнюк.

