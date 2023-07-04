"Слышь, Антон": Путин одним звонком главе Минфина решил проблему с бюджетом

Министр был в шоке от прямоты президента

Глава РФ Владимир Путин встретился в Кремле с девочкой по имени Раисат – та была сильно расстроена и расплакалась, потому что не смогла сделать совместное фото с президентом, когда тот приезжал в Дербент.

Ребенка пригласили в Кремль, чтобы увидеть главу государства. Тот заодно решил и еще одну проблему: поручил министру финансов Антону Силуанову выделить Дагестану транш в размере 5 миллиардов долларов – у республики как раз образовалась проблема с бюджетом.

К слову, изначально министр и не поверил, что президент звонит ему вместе с ребенком (даже посчитал это шуткой) – а потому даже не поздоровался, когда девочка сказала ему вежливое "Здравствуйте".

"Слышь, Антон? Поздоровайся с человеком. Чего не отвечаешь?", – обратился по звонку глава государства к министру.

В итоге проблему решить удалось – в конце Путин сообщил девочке, что та смогла помочь республике получить пять миллиардов рублей. Вместе со школьницей, кстати, в Кремле были и ее родители.

Напомним, глава государства посетил Дербент в конце июня, проведя совещание по развитию внутреннего туризма. Выделенные пять миллиардов предназначены, кроме развития туротрасли, реконструировать дорожную сеть и завершить стройку спорткомплекса.