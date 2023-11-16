Татьяна Навка сделала громкое заявление: нашла замену Чернышеву

Татьяна Навка сделала громкое заявление: нашла замену Чернышеву
Татьяна Навка. Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/www.globallookpress.com
В новой версии "Спящей красавицы" муж тяжелобольной Заворотнюк участвовать не будет

Жителей Екатеринбурга ждет грандиозное событие – уже скоро они смогут попасть на ледовое шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств" от фигуристки и продюсера Татьяны Навки на новый лад – с фаер-шоу и спецэффектами. Вопреки ожиданиям, в роли очаровательно-дьявольской Малифисенты зрители увидят не саму Навку, а серебряного призера Олимпийских игр Викторию Синицину.

Пируэты спящей красавицы на льду изящно исполнит Алина Загитова, ее возлюбленным – отважным принцем – станет Никита Кацалапов. Также на шоу увидят Повиласа Ванагаса и Маргариту Дробязко.

У многих поклонников возник вопрос о том, куда делся Петр Чернышев, так удачно вписавшийся в свою роль в предыдущей версии "Спящей красавицы". В ответ на это Татьяна лишь отметила, что рада разнообразить всем знакомую сказку новыми героями и сюжетными поворотами.

"Очень рада, что в моей команде появилась такая пара, как Виктория Синицина и Никита Кацалапов. В Вике я удачно нашла замену себе, а Никита гармонично подменил Петра Чернышева", – поделилась Навка.

Ранее сообщалось, что концерт Навки обернулся фиаско.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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