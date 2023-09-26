Концерт Навки обернулся фиаско: возмущенные зрители вышли из зала

Публика называет увиденное халтурой

Фигуристка Татьяна Навка активно гастролировала со своей концертной программой "История любви Шахерезады" по всей стране и даже предпринимала попытки поставить шоу за ее пределами. Впрочем, они успехом не обернулись.

Казахстан заявил, что мероприятие было отменено по "независящим от организаторов причинам", хотя в соцсетях публика полагает, что все произошло из-за наложенных на спортсменку санкций на Западе.

Тем не менее, российская аудитория, которой удалось посмотреть постановку, осталась не в восторге. Некоторые россияне и вовсе возмущены концертом Навки, утверждая, что увиденное было настоящей халтурой, а их посещение шоу обернулось фиаско.

Люди жалуются, что у представления нет сюжета, выбор композиций у них тоже вызывает вопросы – они не понимают, почему в теме Востока играют "Шербурские зонтики" и "Парижское танго". На популярном сайте отзывов зрители пишут, что выходили из зала с чувством сильного недоумения от увиденного. Некоторые возмущенные и вовсе покинули концерт во время антракта.

"Очень ждали поездки, живем за 200 км от Москвы. Сказать, что мы разочарованы, ничего не сказать", "Режиссер был либо в пьяном угаре, либо под более сильнодействующими веществами. Сюжета не просто нет – это вообще бездарный бредовый бред", "Мне хочется вернуться в прошлое, чтобы никогда не видеть это шоу", – пишут россияне.

Из достоинств они выделили профессионализм фигуристов, дорогостоящие декорации и костюмы артистов. Сама Татьяна Навка пока никак не реагировала на критику в адрес своего творения.