Казахстан отомстил Навке за поддержку СВО

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Операторы по продаже билетов приостановили все операции по ледовому шоу Татьяны Навки "История любви Шахерезады" в Казахстане. Ожидалось, что знаменитость приедет в страну в конце декабря с программой, но после скандала вокруг Азамата Мусагалиева было решено отказаться и от шоу супруги пресс-секретаря президента России.
Ранее после призыва местных жителей организаторы были вынуждены отменить все концерты комика в Казахстане. Общественное возмущение поднялось после того, как стало известно, что он выступил от российской стороны в Донбассе.
Как сообщают местные СМИ, точные причины отмены концерта Навки неизвестны. Тем не менее, указывается, что на этот шаг решил пойти сами организаторы от республики.
"Более подробную информацию пообещали опубликовать в социальных сетях", – указывают журналисты.
При этом в Казахстане напомнили, что Татьяна Навка внесена в санкционный список США и Японии. Также она считается доверенным лицом российского президента Владимира Путина. Как известно, спорсменка поддерживает СВО, поэтому такой шаг мог быть отметской за пророссийскую позицию.
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