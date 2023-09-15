Казахстан отомстил Навке за поддержку СВО

Казахстан отомстил Навке за поддержку СВО
Фото: кадр соцсети
Представление спортсменки под угрозой срыва

Операторы по продаже билетов приостановили все операции по ледовому шоу Татьяны Навки "История любви Шахерезады" в Казахстане. Ожидалось, что знаменитость приедет в страну в конце декабря с программой, но после скандала вокруг Азамата Мусагалиева было решено отказаться и от шоу супруги пресс-секретаря президента России.

Ранее после призыва местных жителей организаторы были вынуждены отменить все концерты комика в Казахстане. Общественное возмущение поднялось после того, как стало известно, что он выступил от российской стороны в Донбассе.

Как сообщают местные СМИ, точные причины отмены концерта Навки неизвестны. Тем не менее, указывается, что на этот шаг решил пойти сами организаторы от республики. 

"Более подробную информацию пообещали опубликовать в социальных сетях", – указывают журналисты.

При этом в Казахстане напомнили, что Татьяна Навка внесена в санкционный список США и Японии. Также она считается доверенным лицом российского президента Владимира Путина. Как известно, спорсменка поддерживает СВО, поэтому такой шаг мог быть отметской за пророссийскую позицию.

Источник: Press.kz
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