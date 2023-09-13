Все концерты отменены: в Казахстане отомстили российскому комику за поездку в Донбасс

Шоумена теперь в республике никто не ждет

Онлайн-сервисы Казахстана прекратили продавать бидеты на шоу "Камызяки" – популярной команды из "Клуба веселых и находчивых", лидером которой является российский комик казахстанского происхождения Азамат Мусагалиев.

Концерты отменены в Астане и Алма-Ате. На сайтах сообщают, что причиной отмены стало решение организаторов. А вся история началась с того, что Мусагалиев выступил с коллегами в Донбассе по случаю 80-летия освобождения от нацистов. Казахстанская общественность отреагировала на ситуацию бурным возмущением, устроив сбор подписей за отмену выступлений теперь уже нежеланного комика.

До этого аналогичная история произошла и с ледовым шоу Татьяны Навки "История любви Шахерезады". Как пишет "Царьград", нашлись и те, кто пожелал отмены выступления в Казахстане.

Кстати, Мусагалиев успел возмутить поездкой в Мариуполь и Киев – его успели внести в базу "Миротворца".