Российского артиста погнали из Казахстана после политического заявления

Знаменитость угодил в скандал

Известный российский комик Азамат Мусагалиев, который по происхождению является этническим казахом, выступил в Донбассе. Подобное обернулось громким скандалом, в результате чего его концерт в Казахстане оказался под угрозой срыва.

Источники утверждают, что Мусагалиев поехал в Донбасс по указу руководства телеканала. Поговаривают, что за это ему даже пообещали собственное вечернее шоу, а в случае отказа пригрозили выгнать с телевидения и препятствовать работе в медиа. Подтверждения этой информации, естественно, нет.

В итоге артист решил отправиться в регион вместе со своими коллегами. Там он представил номер, рассуждая об американцах, которые считают себя богоизбранной нацией, и русских, которые "пьют родимую", ходят в деревянный туалет на улице и производят огромное количество ракет, поскольку "не хотят войны".

Подобное очень не понравилось некоторым казахам. В соцсетях заявили, что Мусагалиева нужно гнать из страны, когда он приедет в Казахстан со своим выступлением. Они считают, что появление юмориста в Донбассе стало громким политическим заявлением, и видеть у себя таких граждан они не хотят.

"В Алматы и в Астане вам "весело" будет, если вообще теперь концерты состоятся", "Пожалуйста, не приезжайте в Казахстан", – пишут люди.

После произошедшего комика Азамата Мусагалиева внесли в базу "Миротворец". Сам артист пока никак не комментировал разгоревшийся скандал.

Ранее со своим концертом на фронте выступил известный певец SHAMAN, после чего принял решение вернуться в Донбасс снова.