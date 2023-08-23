Необычное дело: как дочь Навки зарабатывает себе на жизнь

Старшая наследница фигуристки ни в чем не нуждается

Сейчас знаменитая российская фигуристка Татьяна Навка счастлива в браке с официальным представителем Кремля Дмитрием Песковым. Однако в жизни спортсменки был и не столь удачный союз. Впрочем, несмотря на крах семьи, у фигуристки осталась прекрасная дочь от Александра Жулина.



Многим поклонникам Татьяны очень интересно, как складывается жизнь ее старшей наследницы Александры. Девушке уже 23 года и она живет абсолютно самостоятельно. Бурное обсуждение в информационном пространстве вызвала новость о том, как Саша зарабатывает себе на жизнь.



Стоит отметить, что выбор именитой наследницы весьма оригинален. Девушка не стала выпускать свою линию одежды или подаваться в концертную деятельность, как любят делать многие звездные наследники. Александра оказалась практичной женщиной и решила открыть свой бизнес в сфере питания.



Так, в российской столице есть несколько точек, где местные жители могут заказать себе напитки на выбор. Александра решила начать с небольшого чайного бизнеса, вероятно, в будущем она расширит свою деятельность.



По оценке экспертов, такая предпринимательская деятельность не может приносить большие средства. Впрочем, речь идет о сотнях тысяч рублей в месяц. В любом случае, это неплохой старт для начинающей бизнесвумен.



К слову, ранее Навка поделилась редкой фотографией дочери от Пескова.

