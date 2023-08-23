Необычное дело: как дочь Навки зарабатывает себе на жизнь

Необычное дело: как дочь Навки зарабатывает себе на жизнь
Татьяна Навка. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Старшая наследница фигуристки ни в чем не нуждается

Сейчас знаменитая российская фигуристка Татьяна Навка счастлива в браке с официальным представителем Кремля Дмитрием Песковым. Однако в жизни спортсменки был и не столь удачный союз. Впрочем, несмотря на крах семьи, у фигуристки осталась прекрасная дочь от Александра Жулина.

Многим поклонникам Татьяны очень интересно, как складывается жизнь ее старшей наследницы Александры. Девушке уже 23 года и она живет абсолютно самостоятельно. Бурное обсуждение в информационном пространстве вызвала новость о том, как Саша зарабатывает себе на жизнь.

Стоит отметить, что выбор именитой наследницы весьма оригинален. Девушка не стала выпускать свою линию одежды или подаваться в концертную деятельность, как любят делать многие звездные наследники. Александра оказалась практичной женщиной и решила открыть свой бизнес в сфере питания.

Так, в российской столице есть несколько точек, где местные жители могут заказать себе напитки на выбор. Александра решила начать с небольшого  чайного бизнеса, вероятно, в будущем она расширит свою деятельность.

По оценке экспертов, такая предпринимательская деятельность не может приносить большие средства. Впрочем, речь идет о сотнях тысяч рублей в месяц. В любом случае, это неплохой старт для начинающей бизнесвумен.

К слову, ранее Навка поделилась редкой фотографией дочери от Пескова.

Источник: Blitz+ ✓ Надежный источник
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