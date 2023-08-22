Навка показала редкое фото маленькой дочери Пескова

Навка показала редкое фото маленькой дочери Пескова
Дмитрий Песков и Татьяна Навка. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Девочка как две капли похожа на папу

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков воспитывают родных детей и наследников от своих прошлых отношений. У Навки есть дочь от первого брака со спортсменом Александром Жулиным. У Пескова тоже есть дети от предыдущих браков — двое сыновей и дочь. Также у пары есть родная младшая наследница Надежда. 

Недавно девочке исполнилось девять лет. По такому случаю Татьяна Навка решила показать поклонникам редкие фото дочери. На кадрах девочка в бело-розовом платье стоит на набережной и любуется закатом. В тексте публикации Навка нежно поздравила наследницу и назвала ее "маленьким счастьем".

"Мой маленький лебедь, мое продолжение, мое сердце и моя любовь, с днем рождения! Ты лучшее, что есть в нас", – обратилась мать к дочери Пескова.

Младшая наследница звездного семейства пошла по стопам матери – с трех лет занимается фигурным катанием и уже выигрывает свои первые большие награды. Девочка задействована в ледовых шоу продюсерского центра Навки. Также она ходит на гимнастику, танцы, плавание, катается на горных лыжах и сноуборде. Дочь Пескова и Навки учится в элитной московской школе, в которой изучает сразу три языка – французский, английский и китайский.

Дочь Дмитрия Пескова и Татьяны Навки. Фото: соцсети

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Яна Поплавская " target="_blank">резко ответила Татьяне Навки по поводу нейтрального статуса спортсменов. 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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