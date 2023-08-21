Зависимая от таблеток и врачей дочь Якубовича экстренно покинула Москву

Проблема не решалась годами

Ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович женат на своей бывшей помощнице Татьяне Брухуновой и воспитывает вместе с ней маленького сына Вагана. Помимо него, у звезды есть старшая дочь от прошлого брака. Варваре Видо сейчас 25 лет, она активно развивает соцсети и общается с подписчиками. Также она занимается музыкой и фотографией.

На днях выяснилось, что дочери Якубовича срочно понадобилось лечение. В своем аккаунте женщина призналась, что сейчас зависит от таблеток и врачей, но ситуация под контролем, поэтому она решила уехать из города на родительскую дачу. Свежий воздух и расслабляющая атмосфера помогают ей быстрее восстановиться.

Чем именно больна дочь Якубовича, не ясно, но судя по всему, речь идет о простом недомогании. Девушка сама приняла решение уехать из Москвы, чтобы отдохнуть. Так что скорее всего, ни о чем серьезном речи не идет.

"Мне понадобилось 25 лет, чтобы понять: лучший буст для иммунитета во время болезни – это дача. Основание лечения, конечно, врачи и лекарства, но на природе лечение работает эффективнее, чем в городе", – рассказала дочь Якубовича.

Напомним, дочь Варвара родилась во втором браке Леонида Якубовича. После школы она поступило в МГИМО на факультет международной журналистики и закончила его с красным дипломом.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что продюсер ответил на слухи об изгнании Леонида Якубовича из "Поля чудес".