Зависимая от таблеток и врачей дочь Якубовича экстренно покинула Москву

Зависимая от таблеток и врачей дочь Якубовича экстренно покинула Москву
Леонид Якубович. Фото: Bulkin Sergey/ news.ru/ Globallookpress.com
Проблема не решалась годами

Ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович женат на своей бывшей помощнице Татьяне Брухуновой и воспитывает вместе с ней маленького сына Вагана. Помимо него, у звезды есть старшая дочь от прошлого брака. Варваре Видо сейчас 25 лет, она активно развивает соцсети и общается с подписчиками. Также она занимается музыкой и фотографией. 

На днях выяснилось, что дочери Якубовича срочно понадобилось лечение. В своем аккаунте женщина призналась, что сейчас зависит от таблеток и врачей, но ситуация под контролем, поэтому она решила уехать из города на родительскую дачу. Свежий воздух и расслабляющая атмосфера помогают ей быстрее восстановиться. 

Чем именно больна дочь Якубовича, не ясно, но судя по всему, речь идет о простом недомогании. Девушка сама приняла решение уехать из Москвы, чтобы отдохнуть. Так что скорее всего, ни о чем серьезном речи не идет. 

"Мне понадобилось 25 лет, чтобы понять: лучший буст для иммунитета во время болезни – это дача. Основание лечения, конечно, врачи и лекарства, но на природе лечение работает эффективнее, чем в городе", – рассказала дочь Якубовича. 

Напомним, дочь Варвара родилась во втором браке Леонида Якубовича. После школы она поступило в МГИМО на факультет международной журналистики и закончила его с красным дипломом.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что продюсер ответил на слухи об изгнании Леонида Якубовича из "Поля чудес". 

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Как неизвестный публике Якубович получил работу в "Поле чудес"
Леонид Якубович. Фото: Nikolay Titov/Russian Look/www.globallookpress.com Леонид Якубович. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com Леонид Якубович. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Леонид Якубович. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com Леонид Якубович. Фото: Maxim Burlak/Russian Look/www.globallookpress.com Леонид Якубович. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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