Продюсер ответил на слухи об изгнании Якубовича из "Поля чудес"

Профессионал своего дела не останется без работы

В Сети начали расползаться слухи, что руководство первой кнопки будто бы подумывает о новом ведущем для телепередачи "Поле чудес", которая насчитывает уже более 30 лет в эфире. Шоу же ведет бессменный Леонид Якубович, которого злые языки уже собрались отправить в отставку.

Продюсер Леонид Дзюник поспешил развеять слухи: без Леонида Аркадьевича программа потеряет прежний формат и тем самым лишится смысла. Ни Владису Пельшу, ни кому бы то ни было не удастся сохранить ту самую атмосферу и самобытность – и, конечно, примерить на себя шарм ведущего, который за столько лет передачи успел пообщаться с людьми из самых разных уголков России, стремящихся попытать счастья на барабане.

Поэтому, рассудил продюсер, заменить Якубовича попросту невозможно – некем.

"Уйдет – и из "Поле чудес" уже будет что-то другое. Он суперпрофессиональный. Больше не знаю таких, как он – ум, умение говорить и поймать настроение...", – указал Дзюник.