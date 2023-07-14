Продюсер ответил на слухи об изгнании Якубовича из "Поля чудес"

Продюсер ответил на слухи об изгнании Якубовича из "Поля чудес"
Леонид Якубович. Фото: Bulkin Sergey/www.globallookpress.com
Профессионал своего дела не останется без работы

В Сети начали расползаться слухи, что руководство первой кнопки будто бы подумывает о новом ведущем для телепередачи "Поле чудес", которая насчитывает уже более 30 лет в эфире. Шоу же ведет бессменный Леонид Якубович, которого злые языки уже собрались отправить в отставку.

Продюсер Леонид Дзюник поспешил развеять слухи: без Леонида Аркадьевича программа потеряет прежний формат и тем самым лишится смысла. Ни Владису Пельшу, ни кому бы то ни было не удастся сохранить ту самую атмосферу и самобытность – и, конечно, примерить на себя шарм ведущего, который за столько лет передачи успел пообщаться с людьми из самых разных уголков России, стремящихся попытать счастья на барабане.

Поэтому, рассудил продюсер, заменить Якубовича попросту невозможно – некем.

"Уйдет – и из "Поле чудес" уже будет что-то другое. Он суперпрофессиональный. Больше не знаю таких, как он – ум, умение говорить и поймать настроение...", – указал Дзюник.

А верная ассистентка шоумена Римма Агафошина даже пообещала покинуть капитал-шоу, если тот вдруг напишет заявление об увольнении.
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