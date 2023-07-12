Объявлено о закрытии "Поле чудес" после ухода Якубовича

Объявлено о закрытии "Поле чудес" после ухода Якубовича
Леонид Якубович. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Стала известна судьба телешоу

Долгие годы капитал-шоу "Поле Чудес" радовало зрителей и заставляло многих спешить к экрану телевизора. Однако, в последнее время все больше россиян недовольны передачей. Виной тому стали "испортившиеся" призы, а также шутки Леонида Якубовича, которые становились все более острыми с каждым новым выпуском.

Дошло даже до того, что рассерженные телезрители стали оставлять в Сети комментарии, в которых, не стесняясь в выражениях, высказывали свое недовольство передачей. Но не только ею: многие даже требовали отставки Якубовича. Именно по этой причине и поползли, должно быть, слухи о том, что у "Поля Чудес" появится новый ведущий.

В этой ситуации не смогла смолчать любимая женщина Леонида Якубовича – его ассистентка Римма Агафошина, с которой им даже приписывали роман. Рассказала она о том, кто заменит телеведущего на шоу.

По словам шокированной женщины, она не представляла, что после всех этих лет народной любви, найдутся те, кто захотят Леонида Аркадьевича свергнуть. Она сомневается в том, что хоть один человек сможет сравниться с ее коллегой, а потому шоу буквально перестанет существовать как только он подпишет заявление об увольнении.

"Без Якубовича нет смысла продолжать "Поле чудес". Мне кажется, и я покину капитал-шоу", – вступилась за Леонида Якубовича его ассистентка.

Источник: Blitz+ ✓ Надежный источник
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