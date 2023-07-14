"Зачем что-то менять": подавленная болезнью Заворотнюк выступила с заявлением

Ошибки прошлого уже не исправишь, считает актриса

Российская актриса Анастасия Заворотнюк всегда была яркой и целеустремленной, такими же были и ее героини в сериалах и кино. Личность актрисы восхищала многих и вызывала интерес у поклонников.

Помимо блестящей карьеры в кино Заворотнюк смогла стать еще и любящей матерью троих детей. Старшие сын и дочь уже ведут самостоятельную жизнь, а вот младшая дочь, рожденная после ЭКО, еще совсем маленькая. Почти сразу после рождения малышки Анастасии Заворотнюк поставили страшный диагноз – рак.

С тех пор прошло четыре года, и об Анастасии Заворотнюк не слышно. Актриса словно ушла в небытие, а ее семья всячески скрывает новости о больной звезде.

Мало кто знает, что жизнь Анастасии Заворотнюк могла бы сложиться совсем иначе. Если бы она не стала актрисой, то выбрала бы путь преподавателя истории. Именно о такой работе Заворотнюк мечтала в молодости.

В одном из интервью Анастасия Заворотнюк рассказала, что в юности поступила на исторический факультет, но не доучилась и все бросила.

"Как есть, как вышло – так и должно было. Грех жалеть о чем-то. Я счастлива. Как и все люди – что-то бы хорошо было поменять, но зачем?" – рассуждала Заворотнюк.



При этом она не стала отрицать, что если бы у нее была возможность вернуться в прошлое и все изменить, она бы так и сделала.