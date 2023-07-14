"Зачем что-то менять": подавленная болезнью Заворотнюк выступила с заявлением

"Зачем что-то менять": подавленная болезнью Заворотнюк выступила с заявлением
Анастасия Заворотнюк. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Ошибки прошлого уже не исправишь, считает актриса

Российская актриса Анастасия Заворотнюк всегда была яркой и целеустремленной, такими же были и ее героини в сериалах и кино. Личность актрисы восхищала многих и вызывала интерес у поклонников. 

Помимо блестящей карьеры в кино Заворотнюк смогла стать еще и любящей матерью троих детей. Старшие сын и дочь уже ведут самостоятельную жизнь, а вот младшая дочь, рожденная после ЭКО, еще совсем маленькая. Почти сразу после рождения малышки Анастасии Заворотнюк поставили страшный диагноз – рак. 

С тех пор прошло четыре года, и об Анастасии Заворотнюк не слышно. Актриса словно ушла в небытие, а ее семья всячески скрывает новости о больной звезде. 

Мало кто знает, что жизнь Анастасии Заворотнюк могла бы сложиться совсем иначе. Если бы она не стала актрисой, то выбрала бы путь преподавателя истории. Именно о такой работе Заворотнюк мечтала в молодости. 

В одном из интервью Анастасия Заворотнюк рассказала, что в юности поступила на исторический факультет, но не доучилась и все бросила.

"Как есть, как вышло – так и должно было. Грех жалеть о чем-то. Я счастлива. Как и все люди – что-то бы хорошо было поменять, но зачем?" – рассуждала Заворотнюк. 

При этом она не стала отрицать, что если бы у нее была возможность вернуться в прошлое и все изменить, она бы так и сделала. 

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Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/ www.globallookpress.com Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/ www.globallookpress.com Фото: Juliya Khanina/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com Фото: Vladimir Myshkin/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Источник: Popcake ✓ Надежный источник
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