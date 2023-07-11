Может умереть: фигуристка Щербакова страдает от тяжелой болезни

Может умереть: фигуристка Щербакова страдает от тяжелой болезни
Анна Щербакова. Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/www.globallookpress.com
Что случилось с фигуристкой?

Не так давно в Сети появились слухи о том, что олимпийская чемпионка тяжело больна. При этом она сама не комментировала эту информацию. Теперь же некий источник сообщил журналистам о том, что у Анны Щербаковой действительно диагностировали страшный недуг. 

По словам анонима, фигуристка больна мононуклеозом, из-за чего якобы она прервала тренировки на сборах Этери Тутберидзе в Новогорске. Стоит отметить, что это заболевание сопровождается лихорадкой, увеличением лимфатических узлов, воспалением миндалин, а также изменением состава крови. Заболевание действительно тяжелое, ведь из-за него человек с ослабленным организмом может даже умереть. 

Анна Щербакова продолжает хранить молчание. Не комментирует появившиеся новости и Этери Тутберидзе. В телеграм-канале спортсменки посты не выходили со вчерашнего дня, а ее встревоженные поклонники тем времен уже оставляют под последней публикацией комментарии со словами поддержки. 

"Выздоравливай скорее! Поправляйся и продолжай радовать нас своими достижениями. Бог поможет такому доброму человеку", – пишут пользователи.

Напомним, что фигуристка только-только оправилась от операции на колене. Свое здоровье она тогда доверила немецким врачам, а потому хирургическое вмешательство проходило в Германии. Анна Щербакова считала дни до возобновления тренировок.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
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