С Навкой хотят расквитаться после внезапных слов о России

Разгорается крупный скандал

Знаменитая фигуристка Татьяна Навка старается каждый год радовать россиян новыми постановками на льду. Ежегодно к концертам готовятся самые прославленные спортсмены, а над декорациями работают лучшие специалисты. Такой подход обеспечивает шоу небывалый успех – народ массово скупает билеты, чтобы увидеть ледовое торжество творчества, и свободных мест в зале практически не остается.

Представления Навки ежегодно ждут в больших российских городах, куда она приезжает после выступлений в Москве в период новогодних каникул. И в этот раз она решила удивить зрителей постановкой по Гоголю "Вечера на хуторе".

Среди звезд в программе заявлены Аделина Сотникова и Анна Щербакова, Камила Валиева и многие другие звезды мира фигурного катания.

В программе мероприятия сказано, что публике покажут захватывающие выступления мирового уровня.

"Шоу "Вечера на хуторе" перенесет зрителей в мир красочных народных традиций и самобытной истории России", – говорится в афише.

Однако такие внезапные слова о России возмутили украинцев, которые теперь хотят расквитаться с Навкой. Публика в соцсетях заявила, что Гоголь писал свое произведение о Диканьке – поселке Полтавской области. На данный момент она официально входит в состав Украины.

Украинская публика стала сыпать проклятия в адрес российской спортсменки и требовать отмщения. Татьяна Навка никак не комментировала выпады по поводу ее шоу.

Российская публика в соцсетях, напротив, после анонса шоу заявила, что с нетерпением ждет увидеть, что команда олимпийской чемпионки придумала на этот раз.

При этом ранее публика не смогла до конца досмотреть одну из последних постановок "История любви Шахерезады". Разочарованные зрители стали один за другим выходить из зала.