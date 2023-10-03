"Прелесть личико": подросшая дочь Пескова и Навки поразила россиян

"Прелесть личико": подросшая дочь Пескова и Навки поразила россиян
Татьяна Навка. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Малышка растет ангелочком

Знаменитая российская фигуристка Татьяна Навка счастлива в браке с официальным представителем администрации главы России Дмитрием Песковым. У любящих супругов есть общая дочь Наденька, которая появилась на свет в 2014-м году. Супруги редко радуют поклонников фотографиями малышки. Однако недавно они решили сделать исключение.

Снимок очаровательной наследницы произвел фурор в социальных сетях. Маленькая красавица растет настоящим ангелочком. Ее нежная внешность растрогала многочисленных поклонников звездной пары. В социальных сетях люди с восторгом делятся своими впечатлениями и с юных лет начинают засыпать красавицу многочисленными комплиментами.

Стоит отметить, что малышка также оказалась очень талантливой. Надя Пескова активно осваивает фигурное катание, на коньки девочку поставили, когда она была совсем маленькой. Начинающая звезда активно участвует в ярких ледовых шоу матери и уже демонстрирует публике свои таланты.

Фото: соцсети

"Прелесть личико, чистый Ангелочек", "Красивая доченька", "Просто прелесть девочка!", "Ангелок! Храни нас Бог!", "Ну какая милашка", "Как выросла Надюша, симпатяшка!" – восхищаются россияне девочкой.

К слову, недавно концерт Татьяны Навки обернулся фиаско.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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