Заслуженная фигуристка теперь раскрывает тайны звезд

Татьяна Навка, которой, судя по всему, стало "тесно" лишь в роли бизнесвумен и продюсера ледовых шоу, решила попробовать себя в иной стезе. Теперь блондинка станет еще и телеведущей.

Шоу "Команда" будет транслироваться на одном из сервисов для онлайн-показа кинофильмов. Уже отснято 24 серии, каждая из которых потребовала неимоверного количества сил и времени.

Команда, лицом которой и станет Татьяна Навка, расскажет телезрителям о наших соотечественниках, которые добились успеха в различных сферах и теперь могут стать отличным примером.



"Это будут очень искренние и поучительные истории, которые смогут вдохновить многих зрителей на свои собственные большие достижения", – рассказала Навка о своей новой роли в проекте, который сможет изменить чью-то жизнь.

Уникальным шоу может считаться еще и потому, что в съемках будет участвовать не только сам герои, но и все его близкие, кто поддерживал или помогал ему добиться успеха. Именно по этой причине новая передача и получила такое название.



"Хочется рассказать другим как можно больше о таких людях", – подогрела интерес к шоу "Команда" Татьяна Навка.

