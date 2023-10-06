Навка прервала молчание и сделала заявление о России

Происходящее в мировом спорте ее невероятно возмущает

Международный союз конькобежцев подумывает о том, чтобы допустить к соревнованиям спортсменов из Белоруссии. Несколько членов организации сейчас пытаются сделать это возможным. Однако в отношении россиян пока никаких изменений не ожидается – их все также на международных состязаниях не ждут.

Новость дошла до Татьяны Навки, она прервала молчание по теме, чтобы дать интервью журналистам и высказать все, что думает. В частности она сделала громкое заявление о России.

"Боятся Россию, поэтому думают только над белорусами", – считает фигуристка.

Однако ее радует, что хотя бы для белорусских спортсменов появился шанс на допуск. И если у них будет возможность выступить, то это ее только радует.

Как отметила Навка, профессиональная жизнь спортсмена коротка. И поэтому каждый год может стать решающим в карьере. При этом она выразила надежду на "победу добра и разума", благодаря чему российских конкурсантов тоже допустят к состязаниям, ведь конкуренция является двигателем прогресса. И если бы другие страны об этом задумывались, всем было бы лучше.

"Советую всему миру смотреть в другом направлении", – подытожила она.

Ранее Татьяна Навка резко ответила россиянам, которых возмутило поведение Елены Исинбаевой.