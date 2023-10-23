Фигуристка Дробязко нанесла неожиданный удар по президенту Литвы

Спортсменка оказалась не из робкого десятка

Литовское правительство лишило гражданства фигуристку Маргариту Дробязко, несмотря на былые спортивные заслуги.



В 1993 году российская спортсменка получила литовский паспорт, чтобы представлять "вторую родину" на Олимпийских играх в паре с мужем. Однако правительство республики сразу же забыло все заслуги фигуристки, стоило той принять участие в ледовом шоу Татьяны Навки. Такого "предательства" спортсменке не простили и тут же лишили ее гражданства.

Маргарита Дробязко много раз говорила о том, что даже не думает о предательстве России во имя сохранения литовского паспорта. Она никогда не пойдет на такое, потому что ценит любовь российских поклонников. Но молча сносить поступок литовского правительства звезда спорта не стала.

Фигуристка опубликовала обращение, где объявила, что решение литовского президента и правительства незаконное и несправедливое, потому что ранее департамент госбезопасности республики признал ее не несущей угрозу для страны. А позже подала в суд жалобу на выпущенный президентом указ о лишении ее гражданства.



До конца месяца президент Гитанас Науседа обязан доказать необходимость и оправданность лишения Маргариты гражданства республики. Фигуристка намерена сражаться за свою правоту в суде.

Ранее Маргарита Дробязко заменила Татьяну Навку в шоу "Спящая красавица".

