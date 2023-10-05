Санкции МОК унизительны: Винер — о ситуации с олимпийским спортом

Ирина Винер жестко высказалась по поводу санкций, введенных против России МОК

Знаменитая тренер считает санкции МОК, введенные в отношении России, унижением для нашей страны.

Некоторое время назад Международный олимпийский комитет выдал распоряжение о том, что наши спортсмены смогут участвовать в ближайших Олимпийских играх только в нейтральном статусе и с флагом комитета, как "команда беженцев".

С введением санкций Винер считает невозможным выступление российских спортсменов на любых международных соревнованиях, потому что без болельщиков с флагом страны, поющих гимн России, в нем смысла нет.

Подопечные Винер на летнюю Олимпиаду, которая состоится во Франции в будущем году, не поедет. Тренер высказала надежду, что однажды все изменится и российские спортсмены смогут встать на пьедестал под гимн своей Родины.

Также Ирина высказала идею обратить внимание на Дальний Восток, где в настоящее время больше дружественных России стран.

Ранее Винер озвучила единственный шанс российских гимнасток попасть на Олимпийские игры.

