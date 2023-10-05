Санкции МОК унизительны: Винер — о ситуации с олимпийским спортом

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Знаменитая тренер считает санкции МОК, введенные в отношении России, унижением для нашей страны.
Некоторое время назад Международный олимпийский комитет выдал распоряжение о том, что наши спортсмены смогут участвовать в ближайших Олимпийских играх только в нейтральном статусе и с флагом комитета, как "команда беженцев".
С введением санкций Винер считает невозможным выступление российских спортсменов на любых международных соревнованиях, потому что без болельщиков с флагом страны, поющих гимн России, в нем смысла нет.
Подопечные Винер на летнюю Олимпиаду, которая состоится во Франции в будущем году, не поедет. Тренер высказала надежду, что однажды все изменится и российские спортсмены смогут встать на пьедестал под гимн своей Родины.
Также Ирина высказала идею обратить внимание на Дальний Восток, где в настоящее время больше дружественных России стран.
Ранее Винер озвучила единственный шанс российских гимнасток попасть на Олимпийские игры.
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