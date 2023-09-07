Президент ПКР объяснил ситуацию

Полтора года назад западные страны объявили России самую настоящую санкционную войну. Жесткие удары по нашей стране со стороны США, Канады, Великобритании, членов Евросоюза и их сателлитов наносятся со всех сторон. Страдают буквально все сферы жизни.

Умелыми действиями российских властей экономку страны удается держать на довольно высоком уровне. Правительство стремится поддержать как простых граждан, так и отечественный бизнес. Меж тем, так называемые западные партеры умудряются бить даже по спорту, который всегда был вне политики.

Российских спортсменов хотят навсегда лишить Паралимпиады. Соответствующий вопрос будет обсуждаться в конце сентября на Генеральной ассамблее IPC в Бахрейне. Прошлая попытка международной организации надавить на нашу страну полностью провалилась.

Однако Международный паралимпийский комитет, ставший американской марионеткой, не теряет надежду побольнее ударить даже не по Паралимпийскому комитету России, а по самим спортсменам. Президент ПКР объяснил ситуацию.

"Осенью прошлого года генассамблея IPC приостановила членство ПКР", – напомнил Павел Рожков.

Однако спортивным чиновникам удалось в апелляционном порядке добиться отмены скандального решения и вернуть атлетов на международный уровень. Также Москва подала заявку на участие в Играх 2024 года в Париже.

Меж тем, руководство IPC не собирается сдаваться в попытке нанести удар по нашей стране, поэтому намерено "лучше подготовиться", чтобы 27 сентября окончательно лишить российских спортсменов Паралимпиады.

