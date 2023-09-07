Российских спортсменов хотят навсегда лишить Паралимпиады

Российских спортсменов хотят навсегда лишить Паралимпиады
Фото: Zamir Usmanov / Russian Look / www.globallookpress.com
Президент ПКР объяснил ситуацию

Полтора года назад западные страны объявили России самую настоящую санкционную войну. Жесткие удары по нашей стране со стороны США, Канады, Великобритании, членов Евросоюза и их сателлитов наносятся со всех сторон. Страдают буквально все сферы жизни.

Умелыми действиями российских властей экономку страны удается держать на довольно высоком уровне. Правительство стремится поддержать как простых граждан, так и отечественный бизнес. Меж тем, так называемые западные партеры умудряются бить даже по спорту, который всегда был вне политики.

Российских спортсменов хотят навсегда лишить Паралимпиады. Соответствующий вопрос будет обсуждаться в конце сентября на Генеральной ассамблее IPC в Бахрейне. Прошлая попытка международной организации надавить на нашу страну полностью провалилась.

Однако Международный паралимпийский комитет, ставший американской марионеткой, не теряет надежду побольнее ударить даже не по Паралимпийскому комитету России, а по самим спортсменам. Президент ПКР объяснил ситуацию.

"Осенью прошлого года генассамблея IPC приостановила членство ПКР", – напомнил Павел Рожков.

Однако спортивным чиновникам удалось в апелляционном порядке добиться отмены скандального решения и вернуть атлетов на международный уровень. Также Москва подала заявку на участие в Играх 2024 года в Париже.

Меж тем, руководство IPC не собирается сдаваться в попытке нанести удар по нашей стране, поэтому намерено "лучше подготовиться", чтобы 27 сентября окончательно лишить российских спортсменов Паралимпиады.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
По теме

Россия придумала способ "раздавить" экономику Запада

Ей помогает еще одно государство

Обруганный в России Виторган нелестно высказался о патриоте SHAMAN

Актер нахамил певцу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей