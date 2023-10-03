Томас Бах сделал заявление

После начала специальной военной операции западные кукловоды преступного киевского режима развязали против России настоящую санкционную войну. Благо, оперативные действия властей помогли сгладить негативный эффект экономического давления. Однако ограничения коснулись всех сфер жизни.

Так называемые международные партнеры не оставили без внимания и сферу спорта, который всегда был вне политики. Однако в случае с Россией МОК и подведомственные ему организации применили двойные стандарты.

За дискриминацию российский спортсменов оправдался глава Международного олимпийского комитата Томас Бах. По его словам, в организации стараются найти способы для допуска представителей конфликтующих сторон на соревнования.

Очевидно одно – спортсмены не занимают должностей во властных кабинетом и, соответственно, не могут нести ответственности за политические решения. Более того, нынче на Западе модно вводить санкции просто за свободу слова. Однако есть отлеты, которые даже не высказывались о СВО.

"Нас обвиняют в двойных стандартах в ситуации с российскими спортсменами", – подчеркнул Томас Бах.

Однако, по его словам, найти баланс чиновникам МОК не так просто. С одной стороны, они должны объединять атлетов из разных стран, с другой, выполнить эту миссию становится не так просто в состоянии конфликта.

Ранее мы сообщали, что российских спортсменов хотят навсегда лишить Паралимпиады.