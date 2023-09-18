Украинка рассказала о расплате за неуважение к российской спортсменке на чемпионате мира

Однако на такие жертвы саблистка была готова

Представляющая Украину саблистка Ольга Харлан, которая отказалась пожимать руку россиянке Анне Смирновой после поединка, прокомментировала недавний инцидент. Медиа облетели кадры, на котором победительница наставила саблю против соперницы – по мнению многих, в угрожающем жесте.

Ольга признается, что из-за своего поведения могла спокойно попрощаться с карьерой. Перед поединком с Анной сильно нервничала из-за сложившейся политической ситуации. Ныне Ольга пытается искать виноватых, совершенно не касаясь своего поведения на поединке.

"Предполагаю, что они желали использовать рукопожатие в качестве жеста мира – что спорт вне политики. Им было крайне важно сделать фотографию и видео, чтобы доказать, что Россия с Украиной вместе. Но все пошло для них не по плану", – высказалась Харлан.

Ольга призналась, что столкнулась с сильной ненавистью за то, что сделала после поединка. Однако такая расплата для нее вполне приемлема.

"Люди, которые так говорят, не знаю, что там происходит. К сожалению, я поступаю так, как и любой другой спортсмен из Украины. Мы по-разному боремся за родную страну. У нас прямая позиция: мы обязаны продемонстрировать миру, что происходит. Ведь не каждый нас поймет", – высказалась саблистка.

Ольга утверждает, что в тот момент якобы собиралась пожать российской сопернице руку по регламенту, однако намеревалась все сделать по все еще действующему ковид-протоколу. Тем не менее, судья ее дисквалифицировала (позднее, правда, МОК пообещал предоставить Харлан путевку в Олимпиаду).