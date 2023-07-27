Саблистку из Украины наказали за направленный на россиянку клинок

Спортсменку дисквалифицировали за неспортивное поведение

В Италии проходит чемпионат мира по фехтованию – в схватке за выход в 1/16 финала россиянка Анна Смирнова встретилась с Ольгой Харлан, которая представляет Украину.

Ольга в ходе упорной борьбы смогла одержать победу. После этого по протоколу должна была пожать руку оппонентке, как и ее соперница. Однако первая предпочла этого не делать – напротив, угрожающе направила свою саблю на Смирнову.

Момент обсудили эксперты, которые заявили, что Харлан демонстрирует явно неспортивное поведение. Украинская спортсменка покинула дорожку, а россиянка ждала ее больше сорока минут, чтобы признать свое поражение уже официально.

Судейская коллегия огласила решение: Международная федерация по фехтованию решила дисквалифицировать спортсменку из Украины из проходящего чемпионата мира в Милане.

Напомним, украинские власти запрещают атлетам из Незалежной соревноваться со спортсменами из России и Белоруссии (исключение – те случаи, когда последние выступают под нейтральным флагом).

Между тем сам глава Минспорта Украины назвал попытку пожать руку Смирновой "провокацией".

Пару лет назад Харлан признавалась, что для дороги в большой спорт лучше всего тренироваться в России – хотя уже тогда заявила, что такой путь явно не для нее. Ольга сообщила, что хранит верность родной стране.