Винер назвала единственный шанс для российских гимнасток попасть на Олимпиаду

Конкуренция будет бешеной

Ирина Винер считает, что у российских гимнасток все еще сохраняется шанс на участие в Олимпиаде в Париже. В июне исполнительный комитет Международной федерации гимнастики решил все-таки допустить россиян и белорусов до соревнований – правда, в качестве индивидуальных атлетов с нейтральным статусом.

Винер назвала такую возможность единственным шансом на путевку. Это будет единственная участница из России или соседней Белоруссии, которая должна занять первое место вслед за отобравшимися.

Проблема же, указала Винер, в том, что за путевку будут соревноваться обе страны между собой. Речь идет о сильнейших сборных, которые всегда достигали международных высот.

Однако и в такой ситуации огромная доля неопределенности, указывает Винер. Неизвестно, кто одержит победу. И непонятно, поедут ли в итоге отобранные победители на Олимпиаду, если итоговое решение останется за МОК.

"Если нас не допустят, нам могут этого даже не объяснить. Это ужасные условия для психологического настроя спортсменов", – объяснила Винер.

Первое испытание – чемпионат Европы, который пройдет в мае в Венгрии. А летом 2024 года в Париже пройдут летние Олимпийские игры.