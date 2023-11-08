Петр Чернышев неожиданно вывел в свет подросшую дочку от Заворотнюк – видео

Маленькую Милу обычно не демонстрируют никому из посторонних

Фигурист Петр Чернышев неожиданно показал публике свою маленькую дочку от Анастасии Заворотнюк. Зрители увидели пятилетнюю Милу после окончания ледового спектакля, в котором принимает участие ее отец.

Фигурист внезапно вышел на лед с малышкой, прокатился с ней по сцене, а потом присоединился к коллегам для общей фотографии. На снимке рядом с папой стоит маленькая Мила, держа в руке розового зайчика.

Для фанатов, не избалованных новостями о семье и жизни любимой актрисы, такое трогательное событие стало настоящим праздником. Внимательные поклонники заметили, что от темноглазой и темноволосой мамы у Милы ничего нет, девочка растет светлокожей блондинкой, очень похожей на отца.

Напомним, Анастасия Заворотнюк родила дочь в 47 лет и вскоре после этого ей диагностировали агрессивную форму рака. Актриса до сих пор сражается с болезнью, а семья ее поддерживает. С дочерью попеременно находятся либо отец, либо бабушка, мать Анастасии.

Петр Чернышев не любит показывать дочь публике или журналистам. Крайне редко малышка мелькает на странице своей старшей сестры Анны в соцсетях. Анна однажды обмолвилась, что семья возражает против публикаций фото младшей сестры.

Только два раза пятилетняя девочка появлялась на публике: однажды она вместе с родителями снималась для обложки журнала, а потом в 2019 году Татьяна Навка в качестве сюрприза вышла с Милой на лед, вызвав настоящий фурор.

Петр Чернышев много работает, чтобы иметь деньги на лечение жены. Коллеги поддерживают фигуриста и по мере возможности помогают материально. Однажды даже провели выступление, все средства за которое перевели мужу больной актрисы.

Ранее мы писали, что соседка рассказала о сильных переменах во внешности Анастасии Заворотнюк.

