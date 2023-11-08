Петр Чернышев неожиданно вывел в свет подросшую дочку от Заворотнюк – видео

Петр Чернышев неожиданно вывел в свет подросшую дочку от Заворотнюк – видео
Петр Чернышев. Фото: Anton Belitsky/Global Look Press globallookpress.com
Маленькую Милу обычно не демонстрируют никому из посторонних

Фигурист Петр Чернышев неожиданно показал публике свою маленькую дочку от Анастасии Заворотнюк. Зрители увидели пятилетнюю Милу после окончания ледового спектакля, в котором принимает участие ее отец.

Фигурист внезапно вышел на лед с малышкой, прокатился с ней по сцене, а потом присоединился к коллегам для общей фотографии. На снимке рядом с папой стоит маленькая Мила, держа в руке розового зайчика.

Для фанатов, не избалованных новостями о семье и жизни любимой актрисы, такое трогательное событие стало настоящим праздником. Внимательные поклонники заметили, что от темноглазой и темноволосой мамы у Милы ничего нет, девочка растет светлокожей блондинкой, очень похожей на отца.

Напомним, Анастасия Заворотнюк родила дочь в 47 лет и вскоре после этого ей диагностировали агрессивную форму рака. Актриса до сих пор сражается с болезнью, а семья ее поддерживает. С дочерью попеременно находятся либо отец, либо бабушка, мать Анастасии.

Петр Чернышев не любит показывать дочь публике или журналистам. Крайне редко малышка мелькает на странице своей старшей сестры Анны в соцсетях. Анна однажды обмолвилась, что семья возражает против публикаций фото младшей сестры.

Только два раза пятилетняя девочка появлялась на публике: однажды она вместе с родителями снималась для обложки журнала, а потом в 2019 году Татьяна Навка в качестве сюрприза вышла с Милой на лед, вызвав настоящий фурор.

Петр Чернышев много работает, чтобы иметь деньги на лечение жены. Коллеги поддерживают фигуриста и по мере возможности помогают материально. Однажды даже провели выступление, все средства за которое перевели мужу больной актрисы.

Ранее мы писали, что соседка рассказала о сильных переменах во внешности Анастасии Заворотнюк.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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